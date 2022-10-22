قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى القليوبية اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للشركة اليوم، عن فصل الكهرباء عن مدينة طوخ، اليوم السبت، من الساعة 9 صباحًا، وحتى انتهاء الأعمال، وذلك لإجراء صيانة على محول البنايين. والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع جلال حجاج وشارع محمود حواش وشارع عرفات).

وأضاف البيان، أنه سيتم فصل الكهرباء غدا السبت، على مغذى الكسابية بشبين القناطر، لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا، وحتى انتهاء الأعمال. والمناطق المتأثرة بالفصل (عرب الغدير - عزبة الضلال - عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية وعزبها -عرب الرواشدة - عزبة أبو الدهب).

وناشدت شركة الكهرباء، أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.