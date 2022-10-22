قطع المياه عن مناطق فى القاهرة اليوم 6 ساعات لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وجاء المناطقى المقطوعة عنها المياه كالتالى: (الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الادارية – ارض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الامداد والتموين – رابعة الاستثمارى – اسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الامل عزبة الهجانة سابقا).

ويكون قطع المياه اعتبارا من اليوم السبت الموافق 22 -10-2022 الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المشار إليها وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.