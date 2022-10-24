وزير الصحة: لا تهاون فى محاسبة المقصرين حيال أى خطأ بشرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الاجتماع الدورى مع قيادات وهيئات الوزارة ومديرى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ضمن استراتيجيات الوزارة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سيرالعمل وترددات المرضى على العيادات التخصصية والمسائية التى تم استحداث نظام العمل بها بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، مشيرًا إلى أنه جار تطبيق المنظومة بجميع المحافظات تباعًا.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بمراجعة إمكانيات تلك العيادات المسائية ورفع كفاءة العمل بها، مشيرًا إلى أن العمل بتلك العيادات يساهم فى تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على الخدمات الطبية بيسر فى الفترات المسائية.

وقال إن الوزير استعرض تقارير الرقابة والمتابعة التى يجريها الفريق المركزى بالوزارة من خلال المرور الميدانى على المنشآت الطبية لمتابعة العمل والوقوف على أى احتياجات أو تقصير أثناء تأدية الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير شدد على مديرى المديريات بتشكيل لجان للمرور الدورى على مخازن الأدوية والأجهزة الطبية لمراجعة المحتويات، ومتابعة تطبيق نظم واشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا عدم التهاون فى محاسبة المقصرين حيال أى خطأ بشرى يؤدى إلى وقوع حوادث بالمخازن.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع سير العمل بمحاور خطة رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية تزامنًا مع استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ "cop27"، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب قطاعات الوزارة المختلفة للتأمين الطبى لمحافظة جنوب سيناء والتى سينعقد بها المؤتمر.

وأضاف أن الوزير اطلع على نتائج زيارة الوفد المصرى إلى دولة "كوبا" خلال الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتى تم خلالها التعرف على الإمكانيات الطبية بالدولة الصديقة، وبحث سبل التعاون بين وزارتى الصحة بالبلدين.