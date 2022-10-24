مايا مرسي تستقبل ايفا سواريز رئيسة مكتب التعاون الاسباني بهدف مناقشة سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - استقبلت الدكتوره مایا مرسی رٸیسۃ المجلس القومی للمرأۃ السیدۃ ایفا سواریز رئيسة مكتب التعاون الأسبانی ، بهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسیدۃ ایفا سواریز بمقر المجلس، وثمنت التعاون بین مصر و أسبانیا فى ملف تمكين المرأة , و ناقشت المشروعات المشتركة بين الجانبين ومنها مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية المشروع في أنه " سوف يتيح الفرصة أن تستفيد كثير من الدول من تجربة مصر فى هذا المجال، حيث يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصادياً.. وزيادة مشاركة المرأة به سوف تنعكس بالايجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة، وسوف يقوم المجلس القومي للمرأة فى إطار هذا المشروع الهام بالترويج لمبادرة ختم المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية محددة سوف يتم منحها والاعتراف بها وبالتالي، ستتلقى المؤسسات السياحية مثل شركات السياحة والفنادق إرشادات حول تنفيذ مبادئ تمكين المرأة الدولية للامم المتحده وتكافؤ الفرص في هيكلها الداخلي وإطارها.

كما ناقش اللقاء أيضا مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة ، الذى يستهدف دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على دعم حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترۃ المقبلۃ.

فيما أشادت السیدۃ ایفا سواریز بالتطورات التى يشهدها ملف تمكين المرأة في مصر ، وبنشاط المجلس القومي للمرأة بهذا الملف. وأعربت عن اهتمامها بالتعاون مع المجلس في مجال المراة والمناخ ، وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة .