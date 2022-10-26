تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. الحكومة تقر حزمة حماية اجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، موافقة المجلس على حزمة حماية اجتماعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022.





ويرصد "دوت الخليج" -فى الإنفوجراف التالى- أبرز ما جاء فى تصريحات رئيس الوزراء بشأن الحزمة الجديد: تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 67 مليار جنيه رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل الحزمة تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الاقتصادى 2022

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