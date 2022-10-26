توجيهات عاجلة من «التعليم» للمديريات بشأن الاستعداد للشتاء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أكد الكتاب الدورى، اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والمنشآت التعليمية، وسعى الوزارة الدائم نحو اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية ضد أى مخاطر اجتماعية أو بيئية محتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

وبمناسبة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء، ونظرا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة التى قد تصل إلى حد السيول فى بعض المحافظات، فقد وجهت الوزارة بالتنبيه على مديرى المديريات باتخاذ اللازم فيما يلى:

- التنسيق مع المحافظ والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادا لقدوم فصل الشتاء وتداعياته مع تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

- التنسيق مع المحافظ فى حال إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية.

- التنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بمداخل ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.

- التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشآت التعليمية والمدارس.