وزير التعليم العالي يلتقي نظيرته بغينيا لبحث آليات التعاون بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. دياكا سيديبي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغينيا؛ والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين مصر وغينيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وغينيا، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الإفريقية، وحرصها على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع غينيا، وإرساء علاقات تعاون وثيقة وتقديم الدعم الكامل للطلاب الغينيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات.

وأكد د. عاشور على التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم غينيا في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بغينيا لتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بغينيا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ والذي يهدف إلى مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين في عمليات التدريب بجامعات غينيا، وإجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فى البلدين بتبادل الزيارات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب غينيا، لافتًا إلى استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.

واستعرض الوزير تجربة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وما تشهده المرحلة الحالية من تطورات على صعيد مجال إتاحة التعليم وتنوعه من خلال إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات وظائف المُستقبل، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالبحث العلمي وربطه بالصناعة لتدعيم الاقتصاد القومي.

وعبر الوزير عن استعداده لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين البلدين لتعميق وتطوير العلاقات التعليمية والبحثية بين البلدين ونقل الخبرات المصرية للجانب الغيني.

ومن جانبها، أعربت د. دياكا وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغينيا، عن شكرها لمصر حكومةً وشعبًا؛ لما تُقدمه من دعم لحكومة غينيا، مؤكدة على العلاقات المُتميزة والقوية بين البلدين، مُعربة عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدولة غينيا.