عاجل.. السيسى: الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية شهد تحديات كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم السبت، أن الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية شهد تحديات كبيرة ولكنه أبرز لنا فرصة لنستفيد منها.
وأوضح أن الصراع التجارى فى العالم أظهر أن هناك تحولا كبيرا حتى فى أثناء كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك تشكيل وصياغة لذلك.
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