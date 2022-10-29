عاجل.. السيسى: تعالوا نحط إيدينا مع بعض ونحقق مصلحة مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم السبت: "تواصلنا المستمر هايخلينا نشوف أكتر، إننا نتكلم ونسمع بعض دون اتهام أحد، تعالوا نحط إيدينا فى إيدين بعض ونحقق مصلحة مصر". وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى: "ابدأ وكمل إحنا عندنا فرصة كويسة وشكرا جزيلا".

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