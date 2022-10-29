السيسي: هناك مشروعات لا تحتاج دراسات جدوى وما فيش وقت نفقده

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوي، متسائلا: "محتاج تعمل دراسة الجدوي لموضوع مهم ليه؟!.. لما طرحنا مشروعات في قائمة عن منتجات ومستلزمات إنتاج بتاخدها مصر من بره بقالها سنين.. القائمة موجودة في وزارة التجارة ووزارة المالية وتضم 150 منتجا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي الأول للصناعة :"ما قدرشي أقولك مش تعمل دراسة جدوي للموضوع يكون محسوب.. لما أعمل موضوع مش عارف أبعاده والسوق بتاعه إيه.. هل محتاج متخصصين؟.. واشوف فرصة للنجاح قبل تنفيذه.. دي مشروعات لمستلزمات إنتاج ومنتجات السوق المصري مش محتاجة دراسة جدوي".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما نتكلم عن تصنيع إطارات السيارات.. ممكن يقولك فيه اعتبارات قد لا تكون واضحة في تكلفة الإنتاج والمنتج بتاعي بالمقارنة مع صودا العيش.. طب إزاي؟!.. والهدف لكل الحاضرين والموجودين هنا من رجال الصناعة.. مش بقي عندنا وقت نفقده في الدراسات.. في الموضوعات المحسومة.. أنت تفتكر حد هياخد طاقة أرخص سواء غاز أو كهرباء.. طب لو هقول السعر بتاع الكهرباء وفق السعر العادي قد اللى بيدفع قد يصل إلى 10 مرات.. إحنا حريصين على الاستقرار.. انتوا بتضيعوا وقت كتير أوي وفرصة كبيرة جدا.. أتصور أن أي تحدي عندنا في مصر وخلال السنين اللى فاتت بيولد فرصة.. التحدي بيولد فرصة.. مش عقبة.. والأزمة بتولد فرصة".