شكرى: الاقتصاد العالمى المضطرب والتوترات الجيوسياسية يصعبون مهمة COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال سامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، الذي سيرأس قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 الشهر المقبل ، في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية إن صياغة اتفاق سيكون أصعب من أي محادثات مناخية أخرى مؤخرًا ، بسبب الاقتصاد العالمي "المضطرب" والتوترات الجيوسياسية "الصعبة" ، التي أذكتها حرب أوكرانيا.

وأوضح فى مقابلة "الجارديان"، "إنه أكثر هشاشة بسبب تأثير الوضع العالمي الحالي". وقال إن الاتفاقية التي تم التوصل عليها في Cop26 في جلاسكو العام الماضي طغت عليها الأحداث منذ ذلك الحين. وأضاف ""[ظروف Cop27] صعبة للغاية. إنها تتجاوز الظروف التي كانت موجودة في باريس أو في جلاسكو من حيث التحدي والآثار الاقتصادية أو الجيوسياسية. لكن علينا أن نظل متفائلين ومركزين ونحاول عزل عملية التفاوض عن بعض الظروف الخارجية ".

وحذر من أن الدول الغنية تفقد ثقة العالم النامي ، لأنها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير التمويل المناخي للدول الفقيرة.

وأوضح "إذا كانت البلدان تريد أن تتراجع أو تنحرف عن التزاماتها ، وجهودها للحفاظ على تلك الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في باريس وجلاسكو ، فسنكون فى طريقنا للوصول إلى أكثر من درجتين مئويتين وربما 3.6 درجة مئوية ، وفقًا للعلم المتاح."

وأضاف قائلا "هذه تناقضات ويجب على الجميع أن يكونوا جادين في التعامل مع هذه التناقضات."

وقالت الصحيفة إن بعض الدول الغنية ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، تحولت إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري ، وسط أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز.

ورفض شكري توجيه اللوم لدولة بعينها ، لكنه حذر قائلاً: "نحن نشجع جميع الأطراف على الامتناع عن التراجع عن اللجوء إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري. إنه يقوض الهدف ويعرض الجميع للخطر. إنه ليس حافزًا للبلدان النامية ، التي يتم تشجيعها على التحول من الوقود الأحفوري ، للقيام بذلك. أعتقد أن على المرء أن يقود بالقدوة ".

وأوضحت "الجارديان" أن محادثات Cop26 انتهت في العام الماضي في جلاسكو بتعهد الدول بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، بناءً على تقييمات علمية شاملة تظهر أنه بعد هذا المستوى تصبح تأثيرات أزمة المناخ كارثية ، وبعضها لا رجعة فيه.