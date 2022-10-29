قوى عاملة الدقهلية: تسليم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وفرتهم 12 شركة كبرى بمنطقة ميت غمر .

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في رعاية ذوي القدرات الخاصة والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة تتناسب وقدراتهم من أجل دمجهم بالمجتمع وتوفير حياة كريمة لهم ، مؤكدا أنه على استعداد دائم للإستماع لكافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

وأعرب مدير المديرية عن شكره وتقديره لأصحاب الأعمال لدورهم في توفير فرص العمل وحرصهم على استيعاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالقطاع الخاص.