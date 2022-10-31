عاجل- السيسى يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: ""أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل"، متمنيا له كل التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب البرازيلى الصديق للتنمية والازدهار.
وتابع: "كما أود التأكيد على تطلعى للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التى تجمع بين مصر والبرازيل فى مختلف المجالات، وأدعوه للحضور الى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم".
وأشار الرئيس إلى أنه يثق بأن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابى بنـاء خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولى".
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