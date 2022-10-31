السيسى يهنىء الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:33 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار.

كما أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وأدعوه للحضور الى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي".