لتفانيها فى العمل.. مكافأة مالية لـ نائب رئيس حى العجوزة لقطاع النظافة

جدة - نرمين السيد - قدم أحمد راشد محافظ الجيزة، مكافأة مالية لـ جيهان أنور نائب رئيس حى العجوزة لقطاع النظافة؛ لتفانيها فى العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعه انتظام منظومة الجمع السكنى والشركات العاملة بها الأمر الذى انعكس على حالة الشوارع.





جاء ذلك عقب محافظ الجيزة بإجراء جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة حالة الشوارع وظهورها بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين. وأكد أنه يتم متابعه حالة النظافة بالشوارع بالقطاعات بشكل يومى وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دورى لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن فى منظومة العمل.

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