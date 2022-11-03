بهدفي امبابي ومينديز ... باريس سان جيرمان يفوز على يوفنتوس للمرة الثانية ويمنحه بطاقة الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:30 صباحاً - نجح نادي باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز اليوم علي اليوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كيليان مبابي، ونونو مينديز في الدقيقتين 13، و69 على التوالي لصالح باريس سان جيرمان، بينما جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وتواجد باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقى أية خسائر وتسجيل 16 هدفاً وتلقى 7.

بينما حل نادي يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتلقى 5 هزائم وتسجيل 9 أهداف وتلقى 13.

وانتقل يوفنتوس إلى الدوري الأوروبي رسمياً بفارق الأهداف عن مكابي الذي استطاع أن يجمع نفس العدد من النقاط في المجموعة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية ففي عمر 23 عامًا و10 أشهر و13 يومًا، أصبح كيليان مبابي الآن أصغر لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا ليونيل ميسي (24 عامًا وأربعة أشهر وثمانية أيام في نوفمبر 2011).

وسقط يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس بالجولة الأولى بنتيجة 1-2، قبل أن يتجرع الهزيمة تلو الأخرى في المجموعة في واحدة من أسوء المرات التي ظهر عليها بطل الرقم القياسي في الدوري الإيطالي بالبطولة القارية.

وتاريخيا التقى فريقا يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان في 10 مواجهات قارية نجح خلالها بطل الدوري الفرنسي في تحقيق انتصارين مع تعادلين بينما استطاع اليوفي الفوز في 6 مواجهات. وسجل نادي يوفنتوس 19 هدفاً بينما تلقت شباكه من باريس سان جيرمان 10 أهداف فقط.

وخاض فريق يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، جاتي.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيوت، فيليب كوستيتش، فاجيولي، خوان كوادرادو.

خط الهجوم: ميليك، فابيو ميريتي.

بينما خاض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي، فابيان رويز، فيتينها.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، سولير.