وائل أبو المجد: 100 رئيس دولة وحكومة يشاركون فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حضور حوالى 100 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 40 ألف مشارك من المجتمع المدنى ووسائل الإعلام وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوى الصلة.





وقال السفير وائل أبو المجد، فى تصريحات له: "لقد عمل فريق الرئاسة المصرية بلا كلل لخلق بيئة مواتية تفضى إلى مفاوضات ناجحة، بصفتنا مضيفين لمؤتمر الأطراف .. نحن حريصون على جلب ممثلى الدول وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وتوفير الزخم المطلوب لمعالجة الإجراءات المطلوبة للتنفيذ العاجل والواسع النطاق للالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ".

وأضاف أن مركز شرم الشيخ الدولى للمؤتمرات SHICC سيشكل المنطقة الزرقاء الشاملة لمؤتمر COP27، مشيرا إلى أن المنطقة الزرقاء هى المكان الذى من المقرر أن تجرى فيه جميع المفاوضات بين المندوبين، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما فى ذلك دعاة الشباب والعلماء.

وتابع "أن المنطقة الخضراء التى تبلغ مساحتها 22500 متر مربع هى المكان الذى سيكون فيه لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم مساحة إضافية للحضور والمشاركة، ويهدف إلى تعزيز الحوار الشامل والديناميكى والمشاركة بين الجهات الفاعلة فى مجال المناخ من خلال الأحداث والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات".

وأوضح أبو المجد أنه بعد افتتاح القمة، سيتم عقد العديد من الموائد المستديرة للتركيز على ستة مواضيع رئيسية هى التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فى مستقبل الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.

وعلى هامش المفاوضات العالمية المقرر عقدها فى مصر خلال المؤتمر، حددت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين عدة أيام مواضيعية رئيسية تشمل فرص التعهدات الجماعية والمناقشات والموائد المستديرة والفعاليات الجانبية، هذه الأيام المواضيعية هى جزء من الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخى الذى يمكن أن يعالج اختناقات وثغرات التنفيذ الحالية، وتعميق المشاركة مع الشباب والنساء والمجتمع المدنى والسكان الأصليين، من بين آخرين، فى قلب المناقشات.

وتشمل مجالات التركيز الرئيسية الوعد بالابتكار والتقنيات النظيفة بالإضافة إلى مركزية المياه والزراعة فى أزمة المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، وانتقال الطاقة، وجهود إزالة الكربون والتمويل وسيتم تخصيص ثلاثة أيام للشباب والأجيال القادمة، والمساواة بين الجنسين والمجتمع المدنى، ومساهماتهم، والتحديات التى يواجهونها، والحلول التى يقدمونها، وكيفية تعميم مشاركتهم فى تخطيط وتنفيذ سياسات المناخ.