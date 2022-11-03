لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه اليوم عن مدينة كبرى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان لها، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة نبروه بالكامل، اليوم الخميس، من الساعة 6 مساء، وحتى الساعة 6 صباح غد الجمعة.

وأضاف: "يأتى هذا بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد القيام بأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة الرفع بالمدينة؛ مما ينتج عنه تأثر مدينة نبروه وقطع المياه عنها بالكامل".

وشدد محافظ الدقهلية على رئيس مركز ومدينة نبروه، بأهمية التنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب؛ لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى؛ حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واتباع الأصول الفنية الواجبة للأعمال.

