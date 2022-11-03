حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-11-2022

مهنياً: لا تستشر زملاءك في كل خطوة تقوم بها، من شأن ذلك أن يؤخر أعمالك.

عاطفياً: لا تستعجل الارتباط بالحبيب، قد يفاجأك بأشياء لم تكن تعرفها عنه.

اجتماعياً: ابتعد عن الغرور والكبرياء فذلك يزعج المقربين منك ويبعدهم عنك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-11-2022

مهنياً: لا تقلل من أهمية ما أنت عليه، تتمتع بالمهارة التي تخولك دخول أي مهنة تختارها.

عاطفياً: لا تدمّر علاقتك بالحبيب بسبب أمور تافهة وغير مهمة، فأنت لا تستطيع فراقه.

اجتماعياً: تلتقي رجال أعمال يعرضون عليك فرصاً ذهبية، لا تتردد في قبولها.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تشعر ببعض الملل ما يجعلك تفكّر في تغيير عملك بهدف استعادة الحماسة.

عاطفياً: تنتابك الشكوك بأن الشريك يقوم بمغامرات عاطفية من وراء ظهرك.

اجتماعياً: تكون عرضة للتوترات العصبية فاحذر من صب غضبك على الأشخاص الخطأ.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تثير إعجاب المحيطين بك بطريقة دفاعك عن حقوقك وبعدم تركها تذهب هباء.

عاطفيــــــاً: لا تكثر الكلام عن العمل مع الحبيب بل استبدله بكلام رومنسي وجميل.

اجتماعياً: تتزايد أحلامك وطموحاتك، فأنت تحلّق عالياً وتزخر بالفرح والسلام.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-11-2022

مهنياً: نسـّق بين أمـــــورك الشخصيــة وأمور العمل لأن تفكيرك مشتت في هذه الفترة.

عاطفياً: لا تسرف بشراء الهدايا للشريك لئلا يبدو كأنه يحب الهدايا وليس أنت.

اجتماعياً: تتمتع بمعنويات عالية ما يزيد ثقتك بنفسك ويقرّب منك الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 4-11-2022

مهنياً: الفرصة متاحة لك لتنطلق في أعمالك وتجني أرباحاً طائلة كنت تحلم بها.

عاطفياً: انسَ الماضي وابدأ صفحة جديدة مع الشريك وتأكّد من شعوره تجاهك.

اجتماعيــاً: تجتمــــع بالأصــــدقاء وتمضي معهم وقتاً مميزاً وممتعاً ينسيك هموم العمل.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تتلقى عروضاً وفرصاً كثيرة في هذه الفترة وسيكون النجاح قريباً جداً منك.

عاطفياً: لا تتوقع أن يعود إليك الحبيب من تلقاء نفسه، تنازل عن بعض الأمور لاستعادته.

اجتماعياً: تقصد مكاناً هادئاً لترتاح وتعيد تنظيم أفكارك وتخطّط لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تثير إعجاب رئيس عملك بمدى اهتمامك بعملك وتفانيك في إنجاز كل مهامك.

عاطفياً: لا تدع الشريك يستغلّ طيبة قلبك ليسيطر عليك ويضعك في مواقف حرجة.

اجتماعيــــــاً: استفد من الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها للقيام بأمور مفيدة ومسلّية.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-11-2022

مهنياً: يمنحك رئيس عملك فرصة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته بسبب قلّة انتباهك.

عاطفياً: تقرّب من الشخص الذي يدعمك فكرياً ومعنـــوياً ويكـــون صادقاً ومخلصاً لك.

اجتماعياً: يرتاح بالك بعد أن تتخلص من مسألة عالقة كانت تشغل بالك منذ زمن.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تجد الوسيلة المناسبة لإبراز مواهبك والوصول إلى أحلامك بعد طول انتظار

عاطفيا: غيرتك العمياء تزعج الحبيب كثيراً وقــــد تــــؤدي إلى تدميــــر العلاقة بينكما.

اجتماعياً: تتخطى الهواجس والمشاكل النفسية وتشعر براحة بال في هذه الفترة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تحصل على نتائج إيجابية بعد عمل شاق ما يدفعك إلى المزيد من بذل الجهد.

عاطفياً: تهتم بمظهرك الخارجي وتثير إعجاب الشريك بأناقتك وشخصيتك الجذابة.

اجتماعياً: تمضي أمسية جميلة مع العائلة وتناقش معها مواضيع كانت عالقة منذ فترة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-11-2022

مهنياً: تسير أعمالك وفق المخطط الذي رسمته وستحصد ثماراً طيبة قريباً جداً.

عاطفياً: يجرح الشريك مشاعرك بانتقاده الدائم لك، لا تتردد في وضعه عند حده.

اجتماعياً: يثق بك أحد الأصدقاء ويأتمنك على سرّ فكن عند حسن ظنه ولا تخيّب أمله.