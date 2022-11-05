أسعار الأقطان تسجل 4580 جنيها للقنطار فى المزاد العلنى (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول أسعار قنطار القطن، اليوم السبت، من خلال مزاد علنى للتداول على محصول القطن بمحافظتى دمياط والغربية، فى إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمنظومة تداول الأقطان.





وسجلت أسعار القنطار على النحو التالى "جيزه 94" بسعر 4580، "جيزة 97" بسعر 4500، و"جيزة 92" بسعر 4298، وانتهت جلسة المزاد بحضور المزارعين وممثلى الوزارات والهيئات المعنية وكذلك مندوبى شركات القطاع الخاص. يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلنى، وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

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