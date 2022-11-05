توفير 10 وحدات للاستشارات الطبية فى مؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز التخصصات الطبية التى يقدمها مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد، والذى تم إنشاؤه بمقر مستشفى شرم الشيخ الدولى، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والذى تشارك به هيئة الرعاية الصحية ضمن خطتها للتأمين الطبى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمقرر انطلاقه فى غضون الأيام القليلة المقبلة.





وأشار البيان إلى أن مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد telemedicine بمستشفى شرم الشيخ الدولى، يضم 10 وحدات للاستشارات الطبية عن بُعد، تغطى مختلف التخصصات الطبية وأبرزها كشف الأذن والعين ومتابعة رسم القلب عن بُعد، وكذلك قياس العلامات الحيوية، والموجات الصوتية عن بُعد، فضلًا عن التشخيص الطبى للحالات الحرجة وعالية الندرة.

ولفت البيان، أن الفحوص الطبية بمركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد، يتم من خلال سماعات ذكية للكشف على المواطنين، ومتابعة الحالة الصحية للمريض، ومن ثم تقديم كافة الاستشارات الطبية عن بُعد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تم ربطه إلكترونيًا بالمستشفى المُصغر الميدانى لهيئة الرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وكافة الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، لمناظرة الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالوفود المشاركة بالحدث العالمى الذى تفخر مصر باستضافته، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى Cop27، والذى سينطلق خلال أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ.

ونوه، إلى أنه من أبرز خدمات مركز التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى، ««منظومة الرعاية الطبية المنزلية»، والتى تتيح الحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد للمواطنين وعلاجهم بأماكن إقامتهم، وذلك بما يتيح الربط الإلكترونى بين أعضاء الفريق الطبى القائم بالزيارة المنزلية مع نخبة من الأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، بهدف تبادل الاستشارات الطبية مع مشاركة مناظرة الحالة المرضية.