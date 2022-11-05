وزيرة البيئة فى جولة تفقدية ليلية للوقوف على الاستعدادات النهائية لجناح الدولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قبل ساعات من انطلاق مؤتمر المناخ cop27 قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بجولة تفقدية ليلية للمنطقة الخضراء للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مصر خلال المؤتمر وما يتم من ترتيبات لوجيستية لخروج المنطقة بصورة تليق باسم مصر ومكانتها وذلك بمشاركة قيادات الوزارة المعنية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المنطقة الخضراء تمثل الدولة المصرية فهي المنصة التى تعكس الجهود الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة على المستوى الرسمى من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدنى والذى يتضمن أجنحة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم.

وشددت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء تعزز الحوار والوعي والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات مشيرة إلى المنطقة الخضراء وأجنحة الدولة المصرية تنتظر الضيوف و المشاركين فى أبهى صورها.

وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جولتها باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد داخل جناح المحافظة والذى يعرض قصة نجاح المحافظة فى تحقيق الاستدامة البيئية بأيادى أبناءها وهو ما تكلل بإعلان مدينة الخارحة بالمحافظة عاصمة للبيئة العربية بالمسابقة التى نظمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته ال 32 على مستوى الوطن العربي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن قصة إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية هو نموذج تنفيذى يمكن نقله وتكراره على المستوى الوطنى والاقليمى والعالمى فى تطبيق الأبعاد البيئية وكذلك فى دور أبناء المحافظة كمثال يحتذى به في الإرتباط بالطبيعة وبالسلوكيات الإيجابية لحماية البيئة والاستثمار المستدام في مواردها.

وقد ثمنت وزيرة البيئة على الجناح والذى يتضمن عرض المنتجات المحلية للمحافظة ومقوماتها السياحية و البيئية والطبيعية و التراث الثقافى لها والذى يعكس الاستغلال الأمثل للموراد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وفى نهاية الجولة أعربت وزيرة البيئة عن بالغ تقديرها لجهود القائمين على المنطقة الخضراء لما بيذلوه من جهود من أجل الخروج بالمنطقة بصورة تعكس مفاهيم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتليق باسم مصر امام العالم .