جدة - نرمين السيد - وقالت سها جندى، فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الإثنين، إن تغير المناخ قد يؤدى إلى حدوث الفيضانات أو الجفاف فى بعض دول العالم بما يدفع سكان هذه الدول للهجرة، معلنة أن تغير المناخ ظاهرة خطيرة ويؤدى إلى هجرة سكان هذه المناطق".
وكشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم حدث تفاعلى يوم 10 نوفمبر الجارى وذلك، على هامش قمة المناخ بمشاركة 7 من العلماء المصريين الشباب بالخارج فى مجالات مختلفة مثل الإلكترونيات والرقمنة والهندسة.
وأضافت أن الحديث خلال الفعالية سيكون عن تأثير تغير المناخ وكيفية مساعدة العالم للوصول إلى صفر انبعاثات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة: تنظيم حدث تفاعلى بمشاركة شباب العلماء.. فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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