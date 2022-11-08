شكرى: أطلقنا أجندة شرم الشيخ للتكيف وأدعو للوقوف خلفها (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال كلمته فى الافتتاح رفيع المستوى لجلسات العمل المناخى العالمى - الوفاء بالوعود - على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، أن المناخ ليس تحديا للحكومات فقط لذلك فإن الجهات غير الحكومية عليها دور لإنجاح العمل المناخى.

وأوضح أن هناك اهتمام بالتعامل مع فجوة التكيف، ولذلك أطلقنا أجندة شرم الشيخ للتكيف، وأدعو جميع الأطراف للوقوف خلف الأجندة من خلال العمل سويا من أجل تنفيذ أجندة شرم الشيخ، لتعالج فجوة التكيف عبر عدة قطاعات، منها الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية.