وزيرة التخطيط تطلق المبادرة المصرية "حياة كريمة لأفريقيا" على هامش cop27

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 12:34 مساءً - شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا"، وذلك فى يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، إلى تحسين جودة الحياة فى 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التى تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.