للصفينFS1 وYear1.. روابط التحويل للمدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأتاحت المديرية روابط التقديم الإلكترونى لأولياء الأمور الراغبين فى التحويل كالتالى:

- للاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة اضغط على هذا الرابط من هنا

- للتسجيل على نموذج التقديم الإلكترونى اضغط على هذا الرابط من هنا

- للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الثانى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى (FS2, year 1) للعام الدراسى 2022/2023 اضغط على هذا الرابط من هنا

ونوهت المديرية إلى ضرورة طباعة نموذج التقديم ملون وملئ جميع البيانات بالكامل بخط واضح وتسليمها أثناء المقابلة الشخصية للطفل والتى يتم تحديدها من خلال المدرسة، وإرسال الموعد على البريد الإلكترونى المسجل على نموذج التقديم الإلكترونى.

مدرسة رسمية دولية جديدة

وخلال الأسبوع الماضى، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، افتتاح مدرسة رسمية دولية جديدة بإدارة روض الفرج التعليمية خلال العام الدراسى الحالى، وأتاحت التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال FS1.

للدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال "FS1" للعام الدراسى 2022-2023 هذا الرابط من هنا

ويستمر التقديم للالتحاق بالمدرسة، حتى اكتمال العدد المستهدف.

المدارس المصرية الدولية

المدارس المصرية الدولية الحكومية، هى تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.

ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم هذه المدارس لخدمة الطلاب من الطبقة المتوسطة، الذين يرغب أباؤهم فى حصولهم على خدمة تعليمية بمعايير دولية وأيضا مصروفات مخفضة.

ويبدأ التقديم للمدارس الحكومية الدولية من سن 4 سنوات للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال.

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية إلى: مدارس تمنح شهادات البكالوريا الدولية IB، وأخرى تمنح شهادات الثانوية البريطانية IG، وهى كالتالى:

المدارس التى تمنح شهادة الـIB

المدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد.

المدرسة المصرية الدولية فى المعراج.

المدرسة المصرية الدولية فى التجمع الخامس.

المدارس التى تمنح شهادة الـIG

المدرسة المصرية الدولية فى الشروق.

المدرسة المصرية الدولية فى العبور.

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد1.

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد 2.

المدرسة المصرية الدولية فى طنطا.

المدرسة المصرية الدولية فى المنصورة.

المدرسة المصرية الدولية فى الإسكندرية.

المدرسة المصرية الدولية فى دمياط.

المدرسة المصرية الدولية فى زهراء مدينة نصر.

المدرسة المصرية الدولية فى مصطفى النحاس.

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 1.

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 2.

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 3.

المدرسة المصرية الدولية فى العاشر من رمضان.

المدرسة المصرية الدولية فى كفر الشيخ.

المدرسة المصرية الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تشغيلها.