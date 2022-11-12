مشروعات وشراكات وتمويل.. جهود مصرية هائلة فى مجال تنمية الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - أسفرت جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر، عن تقدم تصنيفها على مؤشرات المناخ والبيئة العالمية، وحصدها جائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادى أخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمته 750 مليون دولار.





فعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، بذلت مصر جهودا كبيرة فى مجال تنمية الاقتصاد الأخضر، فى عدة قطاعات، تمهيدا لاستضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، المنعقد حتى 18 نوفمبر 2022، فى مدينة شرم الشيخ، وفى إطار تحقيق الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذى ينص على بناء "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

ومن الجهود المبذولة، توجه مصر نحو مشروعات البنية التحتية الخضراء، فى مجالات المواصلات، والطاقة، ما جعلها ضمن أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى أفريقيا، كما اعتمدت الدولة مبدأ الاقتصاد الدائرى، الذى يشجع إعادة تدوير المواد، وإدخالها فى صناعات جديدة. ومن المستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة العام المالى "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه، فى إطار التوجه نحو التمويل الأخضر.

وتعمل مصر على تفعيل التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال شراكات دولية، أهمها: الاستراتيجية المصرية القطرية المشتركة مع "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، للفترة "2022-2027"، والتى تتضمن الاستدامة، والتحول الأخضر، وإشراك القطاع الخاص.

وأنشأت مصر "المجلس الوطنى لمواجهة التغيرات المناخية" عام 2015، الذى أطلق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، وطرح "السندات الخضراء"، ونفذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

وشملت جهود الدولة المصرية فى مجال البيئة، مشروعات حماية السواحل بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وإنشاء محطات لتحلية المياه، والرى بالوسائل الذكية، ومعالجة الصرف الصحى، ومنها: محطة "بحر البقر"، أكبر محطة من نوعها فى العالم، وفقا لموسوعة "جينيس"، وفى مجال المواصلات، أقامت مصر عدة مشروعات، مثل: القطار الكهربائى، والمونوريل، وأنتجت محليا أول حافلات صديقة للبيئة.

وتشمل الجهود تحول "قناة السويس" إلى "قناة خضراء"، باعتماد الوقود النظيف فى جميع مرافقها، وكذلك التفاهم حول إنشاء أول مصنع لتحويل 4 ملايين طن من المخلفات، إلى 300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، سنويا، باستثمارات تبلغ 4 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مذكرة تفاهم، مع شركات عالمية، لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، حتى 2029، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأولت مصر اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتى الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات فى منطقة خليج السويس، وأسوان، باستثمارات بلغت 8.2 مليار دولار، خلال الفترة "2010- 2020".

وكثفت الدولة جهودها فى مجال تمكين المرأة المصرية، لتخفيف آثار تغير المناخ، ومنها: توعية وتدريب السيدات على أساليب الزراعة والصناعات الصديقة للبيئة، ومراعاة فرص توظيف المرأة خلال الانتقال البيئى العادل.

كما تحولت شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء"، وتم تدريب أطباء مستشفى المدينة، على مواجهة الأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية، وحصل أكثر من 180 فندقا ومركزا للغوص على "العلامة الخضراء".