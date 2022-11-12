7 شروط.. «التعليم» تبدأ إجراءات تأهيل المعلمين لشغل وظائف مديرى مدارس

جدة - نرمين السيد - وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزير التربية والتعليم، بتطوير منظومة التعليم المصرى بصفة عامة، والمعلمين بصفة خاصة، والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المعلمين لشغل وظائف مديرى المدارس.

ووجهت الوزارة بمراعاة الشروط الآتية عند الاختيار:

1- أن تتراوح أعمال المرشحين بين 35 و 45 عاما.

2- أن يكون المرشح على وظيفة معلم أول "أ" أو أخصائى أول "أ" على الأقل.

3- الحصول على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى التأهيل التربوى من أعضاء هيئة التعليم.

4- يكون على رأس العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة.

5- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية مؤثرة.

6- ألا يكون قد حصل على أية جزاءات.

7- أن يكون عضو التعليم لديه رؤية للتطوير والابتكار.

ويكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

- وكيل المديرية.

- رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين.

- مدير الشؤون التنفيذية.

- ممثل نقابة المعلمين.

- عميد كلية التربية أو من يفوضه.

ويكون التقييم وفقا لجدول يتضمن: الاسم والوظيفة، وتقييم بالدرجات يتضمن (الخبرات العلمية، الخبرات العملية، المهارات القيادية، السمات الشخصية) ويكون بتخصيص 25 درجة لكل عنصر.

ووجهت الوزارة بموافاتها بكشف بالمتقدمين من أعضاء هيئة التعليم وفقا لجدول يتضمن: المحافظة، الإدارة التعليمية، اسم المعلم، مادة التخصص، الرقم القومى ورقم الهاتف، فى موعد غايته 30 نوفمبر الجارى، عبر البريد الإلكترونى: [email protected].

وتتولى كل مديرية تعليمية، بالإعلان فى مكان بارز على مستوى كل إدارة تابعة لها، لمدة أسبوع، ثم تجرى المقابلات الشخصية لمدة أسبوعين، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75%، ويتولى كل مدير إدارة تعليمية إرسال الترشيحات إلى مدير المديرية الذى يتولى إرسالها للوزارة.