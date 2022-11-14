عاجل- الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة. وقد وجه الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصرى وكافة المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصة من مطارى القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة فى العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار فى العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصة المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد على.

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