وزير الرى: قضايا المياه والمناخ من أهم أولويات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم اهتمام مصر الكبير بقضايا المياه والمناخ، حيث يعدان من أهم أولويات الدولة، مشيرًا إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى كافة القضايا التى تخص التنوع البيولوجى، نظرًا للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثنين مدير عام البيئة بالاتحاد الأوروبى فلوريكا فينك هويجر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" المنعقد حاليًا بشرم الشيخ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى قطاع المياه. وأشار سويلم، إلى ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها. وأكد أهمية توفير نظم إنذار مبكر بالظواهر المناخية فى جميع دول العالم لزيادة جاهزية الدول للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، بما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية. وبحث الجانبان - خلال اللقاء - التعاون بالمجال العلمى خاصة فى مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والتنسيق المشترك لدعم المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، فى ظل الأهمية القصوى لتعزيز دور البحث العلمى فى تنفيذ خطة العمل بالوزارة.

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