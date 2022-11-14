السبكى: المشاركون بـCOP27 يشيدون بالخدمات المطابقة للمعايير العالمية

جدة - نرمين السيد - نوه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكى، بإشادة عدد كبير من المشاركين والمترددين على المستشفى الميدانى ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمستوى أداء الفريق الطبى، وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ومطابقتها للمعايير العالمية.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية والدكتور نعيمة القصير، وذلك بمستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى "EHA FEILD HOSPITAL"، المقام بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ COP27.

وشملت الزيارة، تفقد المستشفى الميدانى، وغرف الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والرعايات المتوسطة، وغرفة الأشعة، والمعمل، والصيدلية، وكافة الاستعدادات والتجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمستشفى الميدانى، والاطلاع على تجهيزات المستشفى الميدانى بأحدث أجهزة التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد، وربطها إلكترونيًا بمركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى، لتبادل الاستشارات، وضمان الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على تطبيق خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ على أعلى مستوى من الجودة والدقة، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمشاركين بالمؤتمر، والتعامل مع كافة الحالات الطبية الطارئة والحرجة، لافتًا إلى تردد أكثر من 390 حالة حتى الآن على المستشفى الميدانى، وأكثر من 220 حالة على الطوارئ والعيادات بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأثنى على الجهود الاستثنائية المشرفة والمبذولة من الطاقم الطبى والإدارى وجميع العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى، معربًا عن فخره بهم، ومؤكدًا أنهما صمام أمان صحة ضيوف مصر، مثمنًا جميع الإشادات العربية والدولية بالتأمين الطبى لمؤتمر المناخ.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنظرى، بالتجربة الإقليمية الرائدة فى مصر بالتحول الأخضر للمنشآت الصحية، ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى كأول مستشفى متنقل أخضر "صديقة للبيئة"، وتجهيزاتها وفق أحدث المعايير العالمية، وبنجاح مستشفى شرم الشيخ الدولى فى الحصول كأول مستشفى فى مصر على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء"GGHH"، لافتًا إلى الانعكاس الكبير لذلك على تعزيز العمل المناخى على المستوى الإقليمى.

وثمَّن الجهد والفكر الإدارى المتميز للدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، لضمان رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وتكيفًا مع التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نعيمة القصير، بنجاح مصر فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ cop27، وتوفير مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى ومستشفى شرم الشيخ الدولى كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لضيوف مصر على أعلى مستوى من الجودة، مثمنة جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية فى التحول الأخضر للمنشآت الصحية، ومنها المستشفى الميدانى الأولى من نوعها فى مصر صديقة للبيئة، وكذلك مستشفى شرم الشيخ الدولى ونجاحها فى الحصول على الاعتراف الدولى، مثمنة حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المشاركين فى المؤتمر، وضيوف مصر بدءًا من استقبال الوفود وحتى عودتهم إلى بلادهم بسلام.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر المناخ "COP27"، تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالى 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.