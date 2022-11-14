عاجل- الإفراج عن 143 ألف طن أعلاف بحوالى 66 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الزراعة - فى بيان اليوم الاثنين - أن ذلك يأتى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع، الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الثروة الداجنة.
وأكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، من نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزى.
من جهته، قال الصياد إن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالى 37 مليون دولار، وحوالى 39 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 28 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى مليون دولار؛ ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الثلاث أسابيع الماضية 498 ألف طن، منها 374 ألف طن ذرة، و124 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالى حوالى 238 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى واتحاد الدواجن للإفراج الدورى عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.
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