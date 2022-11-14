الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية للمرافق والخدمات ذات الصلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:32 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى الوزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الآثارية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتطورات الأعمال الإنشائية خاصةً ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة.

وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به، من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له، خاصةً من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، بما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

كما تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصةً المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وكذلك قصر الأمير محمد علي.