انت الان تتابع خبر طريقة استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة .. اعرف كل التفاصيل وجهز 5 آلاف جنيه في جيبك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من الشباب داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث الأشهر في العالم جوجل حول طريقة استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة التي تعد المشروعات الخاصة التي يرغب فيها الشباب لمواجهة أزمة البطالة.وفي هذا السياق قام مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتحديد طريقة استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة، والأوراق اللازمة للاستخراج التراخيص وشروط التي يجب توافرها للحصول على عربات الطعام المتنقلة.

1- تقوم إدارات الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة باستخراج التراخيص.

2- يتم التقديم بطلب والذي يتضمن بيانات المتقدم والتي تتمثل في اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة ومساحتها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

4- صحيفة الحالة الجنائية

5- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

6- تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

7- ترخيص من المرور المختص للسيارة .

8- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

9- شهادة صحية للمشتغلين.

10- مدة الترخيص 3 سنوات.

11- رسوم الترخيص تبلغ 5 آلاف جنيه سنويا.

شروط استخراج تراخيص عربات الطعام المتنقلة:

1- مواطن مصري الجنسية.

2- العمر أكثر من 18 عام.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

4- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقلها للغير