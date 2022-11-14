المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية وتثقيفية للملحقين العسكريين العرب والأجانب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة عددًا من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية.

وقال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري علي صفحته الرسمية: بدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أى مهام توكل إليها.

كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذى يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية والذكرى التاسعة والأربعين لعيد القوات الجوية، واستمع الوفد لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية، كما استعرض عددًا من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973 .

أعقبتها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدنى والعسكرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، وشاهد الوفد تنفيذ بيان عملي أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق كافة المهام الموكلة إليه بكفاءة واقتدار.

فيما أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.