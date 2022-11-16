جلسة حول «الأمن الغذائى والتغير المناخى» فى المنطقة الخضراء بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شهدت منصة منتدى شباب العالم فى مؤتمر المُناخ "COP27"، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول "التغذية والتغير المناخى"، وذلك بحضور "روزيلا فانيلى"، نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى.





وبدأت الجلسة بعرض فيديو حول الرؤية المصرية لقضية الأمن الغذائى العالمى ومدى تأثره بالتغيرات المُناخية، وتضمن الفيديو شرحًا للعلاقة بين تغير المُناخ وفقدان التنوع البيولوجى، وما قد ينتج عن ذلك من أزمات مرتبطة بسوء التغذية فى العديد من مناطق العالم، كما طرح الفيديو تساؤل حول كيفية تطوير السياسات والأعمال المتعلقة بالأنظمة الغذائية للبشر حول العالم وعلاقتها بسلوكياتهم فى إطار البيئة الغذائية التى يعيشون فيها.

وطالبت "فانيلى"، بضرورة العمل مع المجتمعات المحلية الصغيرة، وإتاحة فرص عمل فى مجال الصناعات الغذائية، مشددةً على أهمية عقد شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، مضيفة أن مبادرة "حياة كريمة"، تقدم دعما لصغار المزارعين يتسم بالاستدامة، وهى تجربة جديرة بالتكرار.

وأوضحت خبيرة "الأغذية العالمية" أن هناك حاجة للتركيز على تقوية المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتنمية رأس المال البشرى، موصية بدعم مراكز التدريب، وتنمية برامج تدريب المدربين، وتطوير المحتوى التدريبى، ورقمنة العمل المتعلق بالبيئة. تزامنا مع يوم الطاقة بقمة المناخ"COP27".

كما أشارت إلى أن نمو قطاع الطاقة، أدى إلى ظهور العديد من المهارات الجديدة والابتكارات والإبداع والمواهب المختلفة، ضاربة المثل بالألواح الشمسية كفرصة مهمة للشركات الناشئة وتكنولوجيا إنتاج الكهرباء الرخيصة.

ونوهت "فانيلى" إلى أهمية الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ فى مرحلة ما بعد قمة المُناخ، حتى نصل إلى قمة المناخ التالية COP28، برؤية واضحة، واتفاقات تم تنفيذها، وتعهدات تم الوفاء بها.