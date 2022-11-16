«اتحضر للأخضر».. مدارس النيل المصرية الدولية تنظم يوما خاصا بالبيئة والمناخ

جدة - نرمين السيد - نظمت مدرسة النيل المصرية الدولية "فرع الياسمين"، ‎يوما للتعلم والاستمتاع تحت شعار "اتحضر للأخضر"، مواكبة لأحداث العالم بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 27) لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.





وتضمنت فعاليات اليوم الأربعاء، مشاركة طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية فى عمل محاكاة لما حدث فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27؛ وعمل تقارير وحملات توعية لتغير المناخ ولوحات إرشادية وصناعة مجسمات لحيوانات يظهر على بعضها أثر التغير المناخى، حيث قدم الطلاب خلال العرض مقترحات وحلولا بناءة من أجل مواجهة التغير المناخى.

كما تضمن اليوم، مشاركة الطلاب فى إعادة تدوير المخلفات "الزجاجات الفارغة" وتحويلها إلى أوانى زهور وصناديق قمامة بهدف إحياء لكل ما هو قديم ومستهلك، مما يعزز لديهم فكرة التنمية المستدامة، حيث رفع الطلاب شعارات منها "لا لإلقاء النفايات" و"نعم للتنمية المستدامة" و"أوقفوا الإهدار".

وقدم الطلاب عرضا تقديميا يتحدثون فيه باستفاضة عن قمة التغير المناخى بشرم الشيخ، وعن الحلول والمقترحات التى وضعت من أجل التقليل من أضرار التغير المناخى، ومثل هذا العرض الختامى تتويجا ليوم حفل بالأحداث والعروض الرائعة، وعبر بصورة جلية عن وعى عميق وفهم أعمق عند الطلاب لقضية (التغير المناخى).

وسيشارك طلاب مدارس النيل فى مسابقة "المدارس البيئية" عن كل مدرسة والتى تتمثل فى السياج الأخضر، زراعة أسطح المدرسة، زراعة المنتجات الأورجانيك دون كيماويات، استخدام الطاقة الشمسية من خلال ألواح الطاقة المستدامة.

وتعد شهادة النيل الثانوية الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير العالمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية وهى شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة ومعترف بها عالميا.