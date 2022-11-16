وزير الرى يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا المياه

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا المياه، ومواصلة العمل على وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى، نظرًا للتأثير السلبى للتغيرات المناخية على قطاع المياه.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع تانيا تروجيلو مساعدة وزير الشئون الداخلية للمياه والعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "Cop27" الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض الدكتور سويلم، محاور مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، مشيرًا إلى أهميتها فى تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية والتى تعد الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية مع أنها الدول الأقل تسببا فيها.

من جهتها، أشادت تانيا تروجيلو بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ، وبالتنظيم المتميز لجناح المياه، والذى شهد إقبالاً كبيرًا من المتخصصين فى مجال المياه من مختلف دول العالم.

كما أثنت على المجهودات الكبيرة التى تقوم بها مصر فى مجال المياه، والتى أثمرت على رفع كفاءة استخدام المياه فى مصر، والتى تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتنبؤ بالأمطار ومعالجة وإعادة استخدام المياه.