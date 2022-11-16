«آمنة» يشيد ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مساء اليوم الأربعاء مع ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركة السيد وزير التنمية المحلية فى قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حالياً فى مدينة شرم الشيخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اهتمام وزارة التنمية المحلية بقضايا التنمية العمرانية وانعكاسها على المستوى المحلى تبلور فى توجيه القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية لتمثيل مصر بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى تنظيم الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضرى العالمى والتى تستضيفها مصر فى 2024، وهو ما يعكس توجه الدولة للتأكيد على أهمية البعد المحلى فى التنمية الحضرية.

وأكد التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فى الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى لتخرج مصر من جديد بمشهد حضارى أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولى الهام ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً وخاصة بعد النجاح والتنظيم الرائع بشهادة المجتمع الدولى لقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بعقد اجتماعات تمهيدية لكافة الوزارات المعنية من خلال لجنة شكلها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لهذا الغرض ينبثق عنها لجنة تنظيمية لوجستية ولجنة مالية ولجنة فنية، مؤكداً تطلع الوزارة إلى تكثيف التواصل مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر والمكتب الإقليمى، وذلك لوضع خطة عمل تفصيلية للعام القادم (2023) تتناول عدد من موضوعات الإعداد الرئيسية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة والحكومة المصرية عامة لتبنى مصر للأجندة الإفريقية، ومن ثم العمل على الربط بين مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 والمنتدى الحضرى العالمى "WUF12" فى 2024 ومؤتمر المدن الإفريقية القادم فى 2025.

ومن جانبها هنأت ميمونة محمد القيادة السياسية والحكومة المصرية على النجاح المصرى الباهر فى التنظيم الرائع لقمة المناخ بشرم الشيخ، مؤكدة أن هذا التنظيم يعد نجاحًا سيسجل باسم مصر على المستوى الإقليمى والدولى، كما يمثل تحدياً لنا فى المنتدى الحضرى العالمى القادم بضرورة خروجه بصورة تليق بمصر والأمم المتحدة خاصة بعد المشاركة الدولية الكبيرة مـن القادة والرؤساء وكبار الشخصيات الدولية.

وأعربت شريف عن تقديرها لعلاقات التعاون الوثيقة التى تجمع بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مثمنة الإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجال التنمية الحضرية، واصفة إياها بالتجربة الرائدة فى المنطقة والعالم، وهو ما أسفر عن اختيار مصر كمستضيف للمنتدى الحضرى العالمى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.

كما أشارت إلى تطلع المنظمة للتنسيق المتواصل مع الدولة المصرية لاستضافة المنتدى القادم الذى يتطلب استمرار التحضير والتنسيق بشكل جيد ومتواصل بين الجانبين وسنضع كل الخبرات الفنية لدعم وتعزيز استضافة مصر للدورة القادمة.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على ثقة الأمم المتحدة فى قدرة مصر على التنظيم والاستضافة الجيدة لقمة المناخ المقبلة والمنتدى الحضرى العالمى، مؤكدة ضرورة البدء فى التحرك والعمل فى كافة الملفات المعنية بالحدث.

كما أشارت السيدة ميمونة محمد إلى بعض ملفات العمل المشتركة ومنها مشروع التنمية الحضرية "حيّنا" الذى سيتم تنفيذه فى محافظتى دمياط وقنا وكذا برنامج ومشروعات الأداة الذكية للمخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى تطبيق الأداة الذكية للمخلفات الصلبة والذى تم تطبيقه فى محافظة الإسكندرية ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة، والذى حقق عدد من النتائج الجيدة للمبادرة التى شملت التواصل لبيانات دقيقة حول المخلفات المتولدة بمدينة الإسكندرية، والتى ساعدت فى تحديد الفجوات والاحتياجات فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحديد المعدلات الممكنة لاسترداد القيمة من المخلفات بالتدوير وإعادة الاستخدام وتحديد العائد البيئى والمجتمعى والاقتصادى من تحسين المنظومة.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لنشر هذه الأداة فى 10 مدن مصرية أخرى يتم تحديدها بالتنسيق مع البرنامج، كما يمكن أن نعمل سوياً على الاستفادة من نتائج الأداة الذكية للمخلفات الصلبة فى تطوير منظومة إدارة المخلفات بهذه المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى فى 2024 ستكون منصة دولية جديدة على أرض مصر بعد استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ بوصفه المنتدى الحضرى ثانى أهم حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمرات قمة المناخ.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مصر ستحرص على التأكيد من خلال المنتدى الحضرى العالمى أهمية الأجندة الحضرية العالمية التى كانت مصر واحدة من أوائل الدول التى تبنتها على من خلال أجندتها الوطنية.

وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به المحافظات والمدن المصرية فى مواجهة التحديات المناخية وكذا باقى الأزمات والتحديات الأخرى، معربا عن أمله بأن يتم تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ فى نسخته الحالية بشرم الشيخ وتكون تلك الدورة والاستضافة علامة فارقة ومميزة فى تاريخ انعقاد مؤتمرات المناخ العالمية خلال العقود الماضية.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار العمل المشترك والمكثف للإعداد للمنتدى الحضرى العالمى، والترتيب لعقد اجتماع تنسيقى عقب انتهاء مؤتمر المناخ للاتفاق على الخطوات القادمة لتفعيل التعاون المشترك.