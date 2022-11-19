”القوى العاملة” : ندوة توعوية بقانون العمل وقوائم المراجعة ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنفيذ ندوة تثقيفية توعية وتثقيف بعنوان "قانون العمل وقوائم المراجعة " نظمها مكتب عمل بورفؤاد بحضور ١٩ عامل، وذلك بمقر شركة إيجيبشيان للتشغيل محطة كهرباء شرق بورسعيد للطاقة إحدى كبرى الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر و الشرق الأوسط و شرق آسيا و العالم ، و الحاصلة على شهادات النظام العالمي و المتحكمة في أصول توليد الطاقة الكهربائية عالية الجودة بقدرة 682.5 ميجا وات في الساعة بأكفأ الأيادي العاملة المصرية و أمهر مهندسي الطاقة تحت إدارة مصرية وطنية رائدة.

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره للوزارة، أهمية تنفيذ خطة الوزارة فى التفتيش والاستمرار فى الدور التوعوى لمفتشى العمل، والتأكيد على مدى إلتزام المنشآت بتطبيق القانون ، و بناء علاقات عمل مستقرة و ناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها .

وأضاف مدير المديرية ان الندوة التثقيفية تم تنفيذها للعاملين بالمحطة و الشركات العاملة بها و عددهم ٣ شركات، و ذلك حول ضوابط و إجراءات تفتيش العمل طبقاً لقانون العمل و قوائم المراجعة ، و تناولت الندوة ما يطلبه مفتش العمل للاطلاع عليه خلال الزيارة التفتيشية و كيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل ، و ذلك لإعداد كوادر تفتيشية بالمنشآت نفسها تكون قادرة علي إجراء التدقيق الذاتي و المراجعة الوقائية الداخلية بالمنشآت في مجال تفتيش العمل ، كما تم التأكيد على ضرورة الإرتقاء الدائم بصالح العمالة المصرية الأكفاء و رعايتهم و تقديم أفضل الخدمات العمالية لهم .

شارك في الندوة المهندس عصام محمد عبد الرحمن مدير المحطة ، و المهـندس حماد وصفي محمد المدير الإداري و مدير المشتريات للمحطة ، و المهندس حمد حمد الفردي مدير السلامة و الصحة المهنية بالمحطة، وفاتن صالح مدير مكتب تفتيش وعلاقات بورفؤاد، ومحمد شاهين مفتش تفتيش العمل و هبه مسعد مفتش العلاقات.