افتتح الرئيس الفنزويلي الجناح المصري بمعرض فنزويلا الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والسيدة حرمه بافتتاح الجناح المصري بمعرض فنزويلا الدولي للكتاب، وبصحبتهما كل من وزير الخارجية، ووزير الثقافة الفنزويليين، حيث قام الرئيس باستعراض عدد من الكتب المترجمة للغة الأسبانية، كما قدم له السفير المصري كريم أمين عرضاً وافياً لعدد من المستنسخات واللوح الفرعونية.

وقد قام الرئيس الفنزويلي بتوجيه الشكر لمصر رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال الذي حظى به لدى زيارته لمصر مؤخراً لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP27، مقدماً التهنئة لمصر على حسن تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، ومشيداً بالحضارة المصرية، وبالقدرات السياحية المصرية.

وفي ختام جولته بالجناح المصري، أهدته السفارة المصرية كتاباً باللغة الأسبانية عن أهم المعالم السياحية المصرية، حيث يشهد الجناح المصري إقبالاً شديداً من جمهور المعرض.