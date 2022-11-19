وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - الوزير : التوقيع يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة الرئيس وتنفيذاً لتوجيهات فخامته لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات

2. هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والصينيه للاتصالات والاعمار ( CCCC ) والصينية للطرق والجسور ( CRBC ) بشان اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية حيث وقع عن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية اللواء بحري / نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة وعن الشركة الهندسية للصناعات والتشييد ( سياك ) السيد / مروان نهاد وعن الشركة الصينية للإتصالات والإعمار ( CCCC ) السيد / جي ليو وعن الشركة الصينية للطرق والجسور ( CRBC ) السيد / جي زينفان

وصرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل ، القطاع العام المتمثل في ميناء الإسكندرية والقطاع الخاص الدولي المتمثل في شركتي ( CCCC ) و ( CRBC ) الصينية والمحلي المتمثل في شركة (سياك) بالاضافة الى جذب المستثمرين لمشروعات قطاع النقل البحري و تحقيق نقلة تنموية في مجال النقل البحري

كما ان هذا التوقيع يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات مضيفاً أن هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة خاصة وأن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتي نوفمبر 2023 ، مشيراً إلي أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية

وأوضح الوزير أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على راسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها الى مصر

مشيرا الى ان المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات ( ال20 قدم و ال 40 قدم ، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة انحاء الجمهورية

موضحاً أن هيئة ميناء الأسكندرية ستساهم بمشاركتها في هذا المشروع في تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصري سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية بالإضافة الى الميناء النهري علي ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد علي مصرف المكس وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها لافتا الى أنه علي التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام متطرقاً إلي الشراكات الناجحة بين الجانبين المصري والصيني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات مثل كوبري الفردان للسكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي تم تنفيذه مع شركة أفيك الصينية