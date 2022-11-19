”القوى العاملة”:ندوة عن” حقك مسئوليتنا ” للتوعية بالمتغيرات المناخية وتمكين المراة أقتصاديا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، ندوة تثقيفية بعنوان "حقك مسؤوليتنا" بالشركة الرباعية فورتكس للنسجيات، استهدفت مديري الموارد البشرية بالمصانع ،بمدينة السادات بحضور 40 شركة صناعية مختلفه فى جميع المجالات، وذلك تأكيدا على حرص المديرية علي نشر الوعى بأهميه المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن الندوة تم تنفيذها بناء علي توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفي إطار حق المراة واهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة التابعة للوزارة وفروعها في المديريات في الحماية والتمكين الاقتصادى لها، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للمرأة ذلك بالتنسيق مع شركاء القطاع الخاص وفي إطار خطة عمل داعمة لتمكين المرأة ودعمها على كافة الاصعدة.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها : دعم المرأة للحصول على حقوقها من خلال تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعي، تقديم الحماية الشاملة للمرأة فى شتى ميادن العمل، تحقيق العمل اللائق للمرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وحقوقه، وتدريب المرأة الريفية وتأهيلها لسوق العمل لخلق حياة أفضل لها، والقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، ودعم التمثيل النقابى للمرأة فى شتى قطاعات العمل، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية لتحقيق اقتصاد تنافسى متنوع ودعم الابتكار والتميز والابداع للمرأة، وبناء جسر للتواصل الدائم مع المرأة ورصد احوالها من خلال فتح مقرات لوحدة المساواة فى كل مناطق العمل فضلا عن، معا نستطيع الارتقاء بشؤن المراة من خلال الشراكة مع جميع الأطراف المعنية بقضايا المرأة والتعاون البناء من أجلها.

شارك في الندوة: كريستينا ابراهيم مدير وحدة المساواة بين الجنسين بالمنوفية، وشرين عبد الحى عبد السلام مدير الإداره العامة لشئون المراه الطفل بالوزارة، ووهبه يوسف عثمان باحث بالاداره العامه لشئون المرأه والطفل، ومحمود فتحى حسين مدير التفتيش العمالى، ومحمد احمدسالم سنبل مدير وحدة التشغيل الخارجى وعضو الامانه الفنية، وزينب شوقى سويد المنسق الإعلامى وعضوا الامانة الفنية .