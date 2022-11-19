محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفيرالسلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وضمن خطة المحافظة للتصدى لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وقام المحافظ بتفقد مكونات وأقسام المعرض الذى يضم 6 "باكيات"، تم تخصيص اثنين منها للمواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، و"باكية" لبيع اللحوم وباكيات للخضراوات والفاكهة وبيض المائدة، بجانب باكية للملابس الجاهزة بأسعار اقتصادية.

رافق المحافظ: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظه وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية وهانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد فتحى مدير المجازر بالطب البيطرى.

وأثنى المحافظ - بحسب بيان اليوم السبت - على المعرض الذى يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينة والأستراتيحية، حيث يباع السكر بــ 13.5 جنيها للكيلو والأرز بسعر 15 جنيها، فيما يباع بيض المائدة بسعر البورصة اليومى، مشيداً بجودة المعروضات،خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

وتبادل المحافظ الحديث مع المواطنين المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطرى والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وذلك وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، حيث شدد المحافظ على تنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس فى ظل الإقبال المتوقع على المعرض، موجها الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض.

فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض، والتى تحرص المحافظة دائما على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودى الدخل.