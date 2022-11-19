الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية مع المجر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 05:28 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور لاسلو كوفر، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير أندراس كوفاكس سفير جمهورية المجر بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر، معرباً عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجري، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية.