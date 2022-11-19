السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية المجرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، رئيس الجمعية الوطنية المجرية الدكتور لاسلو كوفر.

في سياق آخر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا الى العاصمة الادارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري وصولاً إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلاً لمحوري التسعين الشمالى والجنوبى ، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طول محور جمال عبد الناصر يبلغ حوالي 11 كم وبعرض حوالي 45 متراً وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، والذي سيتضمن أيضاً حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبدالها بعدد 5 كباري.

وقام الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبد الناصر، بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذاً في الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور وكذا المحاور المتقاطعة معه، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.