رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال مرور 10 سنوات على خدمة «فريق المحبة»

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، فى احتفال الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء جروب "المحبة لا تسقط أبدا".





حضر الاحتفال الدكتور عياد نظير، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والشيخ أسامة السروجى، مدير عام الأوقاف بالمقطم، والقس نادى لبيب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم ورئيس جروب المحبة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمة الاحتفال: "فريق "المحبة لا تسقط أبدا" نموذج حى معبر عن العيش المشترك فى المجتمع، ونشكر الله لأن النموذج المصرى غنى بالمحبة وقوى ومرن استوعب كافة الصدمات والتحديات من أجل حفظ السلام والتماسك المجتمعى".

من جهته، قال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية "إن المحبة واحدة من المسائل والقضايا الهامة التى تؤدى إلى رضا الله عز وجل، فالقرآن الكريم أكد أن المحبة كانت اللغة الواضحة التى وجهها عز وجل للمؤمنين، واتفاق الشرائع السماوية على أن المحبة هى الوصول للقلب، والسيد المسيح قال أحسنوا إلى مبغضيكم والقرآن أكد على أن ندفع بالتى هى أحسن".

أكد نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى "أن التعاون بين أفراد المجتمع يجعل الفكر أعمق وأكثر صلابة، فالتعايش معا له قواعد يحققها السلام والاحترام، فالسلام أحد سمات العيش المشترك، فالأديان جميعا تدعو السلام والعيش معا".

من جانبه، رحب القس نادى لبيب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، برئيس الطائفة الإنجيلية وأمين البحوث الإسلامية وجميع الحضور، وقال: "قامت المجموعة على أكتاف المخلصين والمحبين من المصريين، ونتطلع إلى التركيز على الشباب ونستهدف المهمشين وعنواننا كيف تصل المحبة للجميع"، ووجه الشكر لكل مؤسسى جروب المحبة، مؤكدا "أن مصر تجمعنا وتعيش فينا بالمحبة التى لا تسقط أبدا".

وقال الشيخ أسامة السروجى، مدير عام الأوقاف بالمقطم "إن الله رفع مصر فى التوراة والإنجيل والقرآن الكريم"، موضحا "أن المسجد والكنيسة هدفهما فقط نشر المحبة ولا يوجد أى دين من الأديان لا يدعو للمحبة ورسالات الأنبياء كلهم تدعو للمحبة".

وقدم فقرات الاحتفال الإعلامى جورج رشاد، وشارك بالحضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية، وعدد من الإعلاميين والأكاديميين، وقادة فكر المجتمع المصرى، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ المصرى المصرى.