التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أمريكا ضد ويلز المثيرة في كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:28 مساءً - تعادل منتخبا أمريكا ضد ويلز إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين بملعب "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر والتي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

افتتح منتخب أمريكا أهداف المباراة في الدقيقة 36 عن طريق تيموتي ويا، نجل أسطورة ورئيس ليبيريا جورج ويا، بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق النجم جاريث بيل من ضربة جزاء حصل عليها.أمريكا ضد ويلز

بهذا الفوز تقاسم منتخبا أمريكا ضد ويلز نقاط المباراة وتواجدا في المركزين الثالث والرابع في مجموعة يتصدرها إنجلترا برصيد 6 نقاط وتذيلها الفريق الإيراني برصيد صفر من النقاط.

ويتنافس منتخبا ويلز وأمريكا فى المجموعة الثانية بالنسخة رقم 22 من كأس العالم، والتي تضم بجانبهما منتخبا إنجلترا وإيران.

ويعود منتخب ويلز للمشاركة فى كأس العالم بعد غياب دام 64 عاما، حيث ظهر للمرة الأولى بالمونديال فى النسخة التى استضافتها السويد عام 1958.

وتأهل منتخب ويلز لكأس العالم 2022 فى قطر، للمرة الثانية فى تاريخه، على حساب نظيره منتخب أوكرانيا، فى مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة العالمية.

وسجل المنتخب الويلزي الذي يقوده المدرب روبرت بيج، ظهوره في كأس العالم مرة وحيدة سابقة عام 1958 عندما تأهل للدور ربع النهائي، حيث خاض 5 مباريات حقق خلالها انتصارا وحيدا، بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أيضا.

ويملك المنتخب الملقب بـ"التنين الأحمر" العديد من النجوم المشاركين في كأس العالم الحالية، على رأسهم جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق ولاعب لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكي، آرون رامسي لاعب وسط نيس الفرنسي، دانيل جيمس لاعب فولهام، بين ديفيز مدافع توتنهام.

وقدم المنتخب الأمريكي بقيادة مدربه جريج بيرهالت انطلاقة قوية رغم التعادل أمام ويلز في خطوة نحو التأهل لدور الستة عشر.

ويعود المنتخب الأمريكي للمشاركة في كأس العالم، بعدما غاب عن نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، سبقه بالتأهل لدور الستة عشر في نسختى 2010 في جنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

وشارك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 10 مرات سابقة، حيث خاض 33 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات، بالإضافة إلى 6 تعادلات، فيما خسر 19 مباراة، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكهم 62 هدفا.

وتسلح المنتخب الأمريكي بالعديد من النجوم فى مونديال قطر، لعل أبرزهم: كريستيان بوليسيتش، مهاجم تشيلسي الإنجليزى، جيوفانى رينا لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، وسيرجينو ديست، لاعب ميلان، وثنائي ليدز يونايتد برندن آرونسون وتايلر آدامز.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي:

"مات تيرنر، سيرجيو ديست، ووكر زيمرمان، تايلر آدامز، أنطوني روبنسون، يونس موسى، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيك، تيم ريام، 21 تيم ويا، جوش سارجنت".

بينما جاء تشكيل ويلز كالتالي:

"هينسي، ويليامز، دافيز، ميبهام، رودون، ويلسون، رامسي، جاريث بيل، روبيرتس، أمبادو، جيمس".

أمريكا ضد ويلز

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مريكا ضد ويلز

أمريكا ضد ويلز

أمريكا ضد ويلز

أمريكا ضد ويلز

أمريكا ضد ويلز