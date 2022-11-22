أمين البحوث الإسلامية: التنوع بين الناس لا يمنع قبول الآخر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشرائع السماوية أولت المحبة موفور العناية من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد -صلى الله عليهم وسلم- لأن المحبة سلاح يؤدى إلى رضا الله ورضا الناس، لذا جاءت المحبة قاسمًا مشتركًا بين هذه الشرائع.





وأضاف عياد -خلال كلمته فى لقاء "المحبة لا تسقط أبدًا" الذى عُقد بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم- أن هذه القواسم المشتركة تتضح بناءً على ما جاء فى الإنجيل على لسان المسيح عليه السلام: "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك"، وما جاء فى القرآن الكريم: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"، فعندما نتوقف عند قول المسيح نجد المسيح جعل المحبة بابًا للوصول إلى رضا الله عز وجل، كذلك ما جاء فى القرآن الكريم يبين أن الاتباع لا يتحقق إلا بالمحبة، وهذه المحبة تكون تطبيقًا وواقعًا عمليًا ملموسًا.

وأوضح أمين البحوث الإسلامية أن المتمعن فى تلك القواسم المشتركة يجد اتفاق الشرائع السماوية على أن المحبة هى مفتاح القلب، فالمحبة هى الطريق الموصول إلى قلوب الناس، حيث يقول المسيح: "أحسنوا إلى مبغضيكم"، وقد جاء فى القرآن الكريم: "ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ"، لافتًا إلى أن المحبة ضرورة دينية لما جاءت به النصوص الدينية، ثم ضرورة عقلية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين، فلابد من التعاون والتكاتف، وذلك لا يكون إلا بالمحبة فيسهل العمران ويشتد البنيان، ثم أن المحبة ضرورة اقتصادية، فالمحبة تدفع إلى التكافل الاجتماعى والتواد والتعايش الإيجابى وقبول الآخر الذى يقر مبدأ الاختلاف وعدم التنازع فتجنب البلاد والعباد ويلات الحروب والشرور والأفكار الشاذة والقتل والتدمير، وكل ذلك فى مصلحة البلاد والعباد.

وتابع الأمين العام أن هذا اللقاء يستفاد منه فى عدة أمور منها: التأكيد على أن التنوع بين الناس حق مشروع، وهذا التنوع والخلاف لا يمنع أبدًا قبول الآخر والتعايش مصداقًا لقوله تعالى: "وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، فالتعايش سنة كونية، كما أنه يؤكد أهمية دور العبادة فى التربية وأثر ذلك على المجتمع، ويؤكد أيضًا المسؤولية التى تقع على علماء الدين ورموز الفكر، فبناء الدول يقوم بالتعاون والتكاتف بين المؤسسات والمجتمع.