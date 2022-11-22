ظاهرتان جويتان تؤثران بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس خريفى مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب – شلاتين" على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة عن أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.